POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (25.03.2025), gegen 13:10 Uhr, war ein 62-jähriger Fahrer eines weißen Kleintransporters auf dem linken Fahrstreifen der Brunckstraße in Richtung Mannheim unterwegs. Auf Höhe der Ampelkreuzung zur Sternstraße bog der Fahrer eines LKW, welcher in gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen der Brunckstraße fuhr, nach rechts ab. Hierbei schwenkte der Auflieger des LKW aus und beschädigte das Fahrzeug des 62-Jährigen so stark, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der LKW entfernte sich über die Sternstraße in Richtung Eschenbachstraße.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den LKW geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

