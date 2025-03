Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Abbiegen verunfallt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (24.03.2025), gegen 12:30 Uhr, war ein 49-jähriger Autofahrer auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Bayreuther Straße nach rechts abbiegen. Anstatt abzubiegen überfuhr er mehrere Verkehrsinseln und querte die Bayreuther Straße. Hierbei stieß er mit einem 64-jährigen Autofahrer zusammen, welcher gerade die Bruchwiesenstraße in Richtung Bayreuther Straße querte. Im Anschluss kollidierte der 49-Jährige mit einem Verteilerkasten, an welchem er zum Stehen kam. Der 49-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell