POL-PPRP: Raub am Rheinufer -Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (23.03.2025), gegen 10:35 Uhr, war eine 26-jährige Autofahrerin auf der Rubenstraße in Richtung Lagerhausstraße unterwegs. An der Einmündung zur Lagerhausstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 60-jährigen Motorrollerfahrers, der auf der Lagerhausstraße in Richtung Kaiserwörthdamm fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa ...

mehr