Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufmerksame Tankstellenangestellte verhindern Schlimmeres

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (24.03.2025), gegen 14 Uhr, verständigte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Ludwigshafen die Polizei, nachdem eine Seniorin Bezahlkarten im Wert von über 2.500 Euro erworben wollte. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatte die Seniorin die Tankstelle bereits verlassen. Wenig später erschien die Seniorin in einer weiteren Tankstelle und wollte dort ebenfalls Bezahlkarten kaufen. Auch hier wurden die Angestellten misstrauisch und informierten die Polizei. Die Frau wurde an der Tankstelle angetroffen. Sie gab an, durch einen Unbekannten über Facebook kontaktiert worden zu sein. Dieser habe ihr die Auszahlung eines hohen Gewinns versprochen, wenn sie zuvor eine Gebühr mittels Bezahlkarten entrichtet. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Seniorin bereits mehr als 3.000 Euro an den unbekannten Täter gezahlt.

Sie melden sich per Telefon, per E-Mail oder über Social Media bei ihren Opfern und behaupten, diese hätten bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe, einen hochwertigen Pkw oder anderen Sachwert gewonnen. Allerdings könne der Gewinn nur nach Zahlung einer "Bearbeitungsgebühr" übergeben werden. Ihren Opfern geben die Täter klare Zahlungsanweisungen: Sie fordern sie dazu auf, Prepaid-Karten für Online-Käufe zu erwerben, zum Beispiel Ukash oder Paysafecard. Diese Karten gibt es als Gutscheine in Tankstellen und Einzelhandelsgeschäften. Mit dem Ukash- beziehungsweise Paysafecard-Gutschein erhält der Käufer eine individuelle Nummer. Dieser Zahlencode ist quasi Bargeld, denn wer ihn hat, kann damit im Internet einkaufen. Deshalb erfragen die Betrüger unter einem Vorwand die Gutschein-Nummer bei ihren Opfern, um damit im Internet auf Einkaufstour gehen zu können.

Die Polizei verrät, wie sich Bürgerinnen und Bürger schützen können:

- Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf eines kostenpflichtigen Telefondienstes!

- Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt, was genau Sie gewonnen haben!

- Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer!

- Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel an das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren bezahlen oder kostenpflichtige Hotlines (Telefondienste) anrufen!

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder ähnliches!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell