POL-MG: Verkehrsunfall in Wickrath: Siebenjährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Ein 13-jähriger Junge ist am Freitag, 21. Februar, bei einer Verpuffung an einem Abfalleimer leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt in dem Zusammenhang wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 13-Jährige mit zwei Freunden gegen 19 Uhr in der Nähe der ...

mehr