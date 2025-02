Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung in Odenkirchen | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Ein 13-jähriger Junge ist am Freitag, 21. Februar, bei einer Verpuffung an einem Abfalleimer leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt in dem Zusammenhang wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der 13-Jährige mit zwei Freunden gegen 19 Uhr in der Nähe der Bezirkssportanlage Bellermühle auf. Dort sollen sie dann auf zwei unbekannte Jugendliche getroffen sein, die auf einer Parkbank saßen. Einer habe den 13-Jährigen dann zu sich gerufen und aufgefordert sich einem in der Nähe stehenden Abfalleimer zu nähern. Als der Junge das gemacht habe, habe einer der Jugendlichen ein Feuerzeug angemacht und es an den Behälter gehalten. Daraufhin sei es zu einer Verpuffung gekommen, durch die der 13-Jährige leichte Verbrennungen erlitt. Die beiden Jugendlichen seien anschließend auf E-Scootern in Richtung Korneliusstraße geflüchtet.

Die Verletzungen des 13-Jährigen wurden später in einem Krankenhaus behandelt, wo er zur weiteren Beobachtung verblieb.

Die beiden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Der Jugendliche, der das Feuerzeug benutzt hat, ist 16 bis 17 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Statur und hat dunkle kurze Haare. Außerdem hat er einen dunklen Oberlippen- und Kinnbart. Zur Tatzeit trug er einen blauen Pullover, eine schwarze Hose und eine beige Kappe.

Der andere Jugendliche ist ebenfalls 16 bis 17 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und keinen Bart. Dazu trug er eine schwarze Jacke, vermutlich von der Marke Nike, und eine Kappe mit blauem Blumenmuster, vermutlich von der Marke Gucci.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell