Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Motorradfahrerin von Unbekanntem geschlagen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Silvesternacht wurde eine junge Frau von einem Fußgänger gegen den Helm geschlagen, als diese auf ihrem Motorrad an dem Mann vorbeifuhr. Glücklicherweise kam es nicht zum Unfall. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zur Identität des Mannes.

Am 1. Januar gegen 01:15 Uhr wandte sich eine junge Frau aus Frankenberg an eine Polizeistreife und berichtete, sie sei soeben in der Berleburger Straße in Höhe des Katastrophenschutzzentrums von einem Mann geschlagen worden. Sie sei mit ihrem Motorrad an dem Mann vorbeigefahren, der unvermittelt auf die Straße trat und gegen ihren Helm schlug. Da die Frau Angst bekam, gab sie Gas und fuhr davon. Glücklicherweise kam es durch den Schlag nicht zum Unfall, sodass die Frau unverletzt blieb. Die Polizei eröffnete ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter Körperverletzung und sucht nun nach dem Täter. Dieser ist männlich, hat eine normale Figur, trug zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung und eine helle Jeans und hatte eine Sektflasche in der Hand. Zum Alter der Person können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell