Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei Mönchengladbach Kenntnis von zwei Einbruchdiebstählen im Stadtgebiet erhalten. Betroffen waren ein Rehazentrum in Rheydt und eine Wohnung in Mülfort.

Am frühen Samstagnachmittag, 22. Februar, meldete sich eine Seniorin bei der Polizei: Sie habe festgestellt, dass Unbekannte in ihrer Wohnung an der Hövelstraße gewesen seien und Schmuck entwendet haben. Ein Team der Kriminalpolizei sicherte daraufhin mögliche Spuren in der Wohnung, zu der sich die Täter augenscheinlich durch ein Fenster Zutritt verschafften, als die Frau gerade Arbeiten vor dem Haus verrichtete. Ihren Angaben zufolge müsse sich die Tat zwischen 12.30 und 13.50 Uhr ereignet haben.

Tags darauf stellte ein Mitarbeiter eines Rehazentrums an der Dahlener Straße ebenfalls einen Einbruch fest: Gegen 8.30 Uhr fand er die Eingangstür zu der Praxis aufgebrochen vor. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten ein und entwendeten dort eine Geldkassette. Dies geschah vermutlich zwischen 12.30 Uhr am Samstagmittag und Sonntagmorgen, als dem Mitarbeiter die Schäden an der Tür auffielen.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei gegen Unbekannt und nimmt Hinweise von namentlich noch nicht erfassten Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

