POL-MG: Verkehrsunfall an der Theodor-Heuss-Straße | 31-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 21. Februar, ist es an der Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen Peugeot-Fahrer und einem 42-jährigen VW-Fahrer. Ein weiterer Autofahrer, der mutmaßliche Unfallverursacher, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigem Ermittlungssand befuhr der 31-Jährige gegen 11.45 Uhr auf der linken Fahrspur die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Hofstraße. Auf der rechten Fahrspur fuhr leicht versetzt vor ihm ein anderes Auto. Nach eigenen Angaben und Zeugenaussagen näherte sich dann ein Mercedes-Fahrer dem Peugeot von hinten. Der unbekannte Fahrer habe gehupt und sei sehr nah aufgefahren. Kurz darauf habe der Mann dann versucht den Peugeot auf der rechten Fahrspur zu überholen. Als er auch dort an dem anderen Fahrzeug nicht vorbeigekommen sei, sei er wieder auf die linke Fahrspur gewechselt und habe den 31-Jährigen dabei kurz vor der August-Oster-Straße abgedrängt. In der Folge sei der Peugeot-Fahrer weiter nach links ausgewichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Daraufhin sei es auf der Gegenfahrbahn zu dem Zusammenstoß zwischen dem 31-Jährigen und einem ihm entgegenkommenden 42-jährigen VW-Fahrers gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe seine Fahrt anschließend weiter fortgesetzt.

Rettungskräfte brachten beide Autofahrer zur Behandlung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser. Der 31-Jährige verblieb dort stationär.

Weitere Ermittlungen und Zeugenhinweise zum flüchtigen Autofahrer erhärteten den Verdacht gegen einen 37-Jährigen. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und ermittelt gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.(JL)

