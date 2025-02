POL-MG: Polizei sucht Eigentümer von Armbanduhren

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Montag, 17. Februar auf Dienstag, 18. Februar haben sich bislang Unbekannte jeweils gewaltsam Zutritt zu einer Sporthalle an der Straße Gatherskamp in Neuwerk und zu einem Vereinsheim an der Schlossstraße in Bonnenbroich-Geneicken verschafft. In Neuwerk entwendeten die Einbrecher Bargeld, in Bonnenbroich-Geneicken entwendeten sie elektronische Geräte. In beiden Fällen bittet ...

