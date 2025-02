Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Mitteilung von Polizei Mönchengladbach, Polizei Hochsauerlandkreis und Polizei Viersen: Vermisster aus der LVR-Klinik Viersen-Süchteln in Winterberg aufgefunden

Winterberg / Viersen / Mönchengladbach (ots)

Der 50-jährige Mann, der am 11. Februar einen begleiteten Ausgang aus der LVR-Klinik Süchteln zur Flucht nutzte, ist am Donnerstagabend in Winterberg nach einem Zeugenhinweis durch Polizeikräfte des Hochsauerlandkreises angetroffen worden.

Er galt zunächst als suizidgefährdet, deshalb war zwischenzeitlich auch öffentlich nach ihm gesucht worden.

Da gegen ihn auch Haftbefehle vorlagen, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. /hei (185)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell