POL-BO: Raubdelikt in Wanne-Eickel: Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise

Herne (ots) - Ein Exhibitionist hat am Mittwochabend, 3. Juli, einen Polizeieinsatz in Herne ausgelöst. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22.30 Uhr entblößte sich der unbekannte Mann auf der Straße "In der Helle" vor einer 53-jährigen Hernerin und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, 180 ...

mehr