Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher treffen in Wohnung auf den Inhaber (84)

Bochum (ots)

In der Elsaßstraße unweit der Bessemer Straße in Bochum-Mitte ereignete sich am Samstagabend, 24. Februar, ein außergewöhnlicher Vorfall, bei dem ein 84-jähriger Wohnungsinhaber Opfer eines Einbruchs wurde.

Gegen 22:40 Uhr drangen zwei Vermummte über den Balkon in die Wohnung des Seniors ein, nachdem sie zuvor das Glas der Balkontür eingeschlagen hatten. Auf den Balkon gelangten die Täter offensichtlich über ein Baugerüst, mit dem das gesamte Haus eingerüstet war.

In der Wohnung kam es zu einem Handgemenge, bei dem der 84-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend wurde das Opfer gefesselt. Die Täter durchsuchten minutenlang die Wohnung und entwendeten Bargeld und andere Wertgegenstände. Wie sich später herausstellte, war vorerst unbemerkt noch ein dritter Täter in der Wohnung gelangt.

Nach der Flucht der Täter konnte sich der Geschädigte von den Fesseln befreien und bei einem Nachbarn Zuflucht suchen.

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1 und 2: Männlich, ca. 180 cm groß, schlank, schwarze Kleidung, schwarzer Kapuzenpullover, vermummt mit einem Tuch über Mund, Nase und Ohren, Baumarkthandschuhe.

Täter 3: Männlich, ca. 190 cm groß, kräftig und muskulös, schwarze Kleidung, schwarzer Kapuzenpullover, vermummt mit einem Tuch über Mund, Nase und Ohren, Baumarkthandschuhe.

Die Täter sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell