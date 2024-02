POL-BO: Männer werfen in Herne Stein in Richtung Flüchtlingsunterkunft - Polizei bittet um Hinweise

Herne (ots) - Sie müssten "Feuchtigkeitsmessungen" in der Wohnung durchführen - Unter diesem Vorwand klingelten zwei "Handwerker" am Donnerstag, 22. Februar, gegen 17.45 Uhr an einer Wohnungstür an der Ringstraße in Herne. Die 86-jährige Wohnungsinhaberin ließ die beiden Trickbetrüger herein. Die Männer verwickelten die Seniorin in ein Gespräch und verließen nach etwa 15 Minuten die Wohnung. Dann bemerkte die ...

