POL-MG: Aufmerksamer Zeuge | Polizei stellt mutmaßliche Betrüger

Mönchengladbach (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der Nacht zu Montag, 24. Februar, einen 53-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht an einem Bankautomaten an der Eickener Straße Geld mit gestohlenen EC-Karten abgehoben zu haben.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 0.10 Uhr, dass er einen verdächtigen Mann beim Abheben von Geld an einem Automaten beobachtet habe. Die Person habe sich dafür vorher eine Corona-Maske und eine Mütze angezogen, offenbar um sich zu maskieren. Anschließend sei der Verdächtige dann zu einer Frau in ein wartendes Fahrzeug gestiegen und weggefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Verdächtigen führte zum Erfolg. Einsatzkräfte entdeckten das gesuchte Fahrzeug an der Bismarckstraße und hielten die Fahrerin für eine Kontrolle an. Auf den Beifahrer passte zudem die Zeugenbeschreibung. In dem Fahrzeug stellten die Beamten unter anderem EC-Karten und Bargeld sicher.

Die 37-jährige Fahrerin entließen die Beamten anschließend. Den 53-jährigen nahmen sie vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach prüfte die Polizei mögliche Haftgründe. Da keine vorlagen, entließen die Beamten ihn nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder.

Die Polizei ermittelt gegen den 53-Jährigen und die 37-Jährige wegen Betrugs mit Hilfe rechtswidrig erlangter Zahlungskarten. (JL)

