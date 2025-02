Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger - eine verletzte Person

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 04. Februar 2025, 19:07 Uhr, Erkrather Straße, Lierenfeld

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Abend des 04. Februar zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte saß die angefahrene Person neben der Straßenbahn und wurde umgehend durch den Notarzt und Notfallsanitätern medizinisch versorgt. Zeitgleich wurde die Straßenbahn auf weitere betroffene oder verletzte Personen kontrolliert. Zum Glück haben sich keine weiteren Personen in der Straßenbahn verletzt und der Fahrer der Straßenbahn wurde vom Rettungsdienst betreut. Die schwer verletzte Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlung zum Unfallhergang aufgenommen.

