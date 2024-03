Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus in Putbus im Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/Rügen (ots)

Am 09.03.2024 gegen 11:15 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Putbus. Zur Brandbekämpfung rückten die Kameraden der FFW Putbus und Bergen aus. Das im Haus befindliche deutsche Ehepaar im Rentenalter (78 und 80 Jahre) wurde evakuiert und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Bergen gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand in der Küche des Hauses ausgebrochen. Das Haus wird unter anderem mit einem Ofen beheizt. Durch den diensthabenden Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Durch den Brand wurde das Haus, insbesondere der Bereich der Küche stark beschädigt. Es ist zur Zeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell