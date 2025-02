Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall in der Innenstadt - schwerverletzter Fahrer aus PKW befreit

Düsseldorf (ots)

Montag, 3. Februar 2025, 11.36 Uhr, Carlsplatz, Carlstadt

Gegen kurz nach halb zwölf erreichte die Leitstelle die Meldung über einen Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person am Carlsplatz. Ein Mensch musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Anrufer meldeten der Leitstelle einen Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW mit einer eingeklemmten Person am Carlsplatz. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur vier Minuten später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Der Fahrer des PKW war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss versorgten ein Notarzt und Notfallsanitäter den schwer verletzten Fahrer und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Anschließend an die Rettung wurden durch die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

Nach rund einer Stunde kehrten die letzten der 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlung der Unfallursache wird durch die Polizei übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell