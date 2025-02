Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in einer Großgarage in der Innenstadt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 1. Februar 2025, 12.25 Uhr, Charlottenstr., Stadtmitte

Dichter Brandrauch drang aus der obersten Etage einer Großgarage und löste einen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt aus, verletzt wurde niemand.

Um halb Eins alarmierte es zu einer Rauchentwicklung in einem Düsseldorfer Parkhaus. Ein Mann aus Bremen mit seiner Familie befuhr mit seinem benzinbetriebenen Auto ein Parkhaus auf der Charlottenstr., als seine Frau Flammen und Rauch unter dem Auto bemerkte. Sofort stiegen alle Familienmitglieder aus dem Fahrzeug aus und warnten geistesgegenwärtig alle anwesenden Personen in dem Parkhaus und in der dort ansässigen Fahrzeugreinigungsfirma. Als die Feuerwehr eintraf, war das Parkhaus bereits menschenleer, auch dank der schnellen Reaktion der Autobesitzer.

Dichter schwarzer Brandrauch quoll aus dem dritten Obergeschoss durch die geplatzten Fensterscheiben auf die Charlottenstraße. Sofort gingen mehrere Feuerwehrmänner und -frauen in die entsprechende Parkgarage, jedoch auch zur Kontrolle aller anderen Etagen sowie Treppenräume. Im dritten Geschoss angekommen konnten drei brennende PKW festgestellt werden. Das ursprüngliche Fahrzeug der bremer Familie sowie die zwei benachbart abgestellten PKW. Die Löschmaßnahmen hatten schnell Erfolg, es folgen langwierige Nachlöscharbeiten von Glutnester, zerbrochenen Fensterscheiben mussten durch die Feuerwehr entfernt werden sowie Lüftungsmaßnahmen aller Bereiche. Insgesamt sind drei Fahrzeuge durch das Feuer zerstört und 17 weitere PKW, zuzüglich dem Gebäude, durch den Rauch beschädigt worden.

Zwei Personen hatten im Rahmen der Räumung leicht Brandrauch eingeatmet, sie konnten jedoch nach Untersuchung durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle verbleiben.

Insgesamt waren über vierzig Einsatzkräfte der Feuerwehr und acht Einsatzkräfte des Rettungsdienstes beteiligt. Die genaue Brandursache am PKW ist unklar, das Gebäude wurde nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr an die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

