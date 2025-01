Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr löscht Küchenbrand im 4. Obergeschoss - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. Januar 2025, 19.51 Uhr, Worringer Platz, Stadtmitte

Am Freitagabend wurde die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über einen Küchenbrand am Worringer Platz informiert. Der Leitstellendisponent alarmierte daraufhin die zuständige Feuer- und Rettungswache zur Alarmadresse. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im 4. OG eines Mehrfamilienhauses fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter einen Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Brandwohnung und einen weiteren Atemschutztrupp zur Kontrolle des Treppenraumes in das Gebäude. Schnell konnte festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr in der Brandwohnung befinden, daraufhin wurde direkt mit der Brandbekämpfung begonnen. Nach kurzer Zeit konnte der Brand durch den Trupp schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im weiteren Verlauf wurden in dem Gebäude noch zwei weitere Wohnungen geöffnet und auf Rauch kontrolliert, aber auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Durch die Netzgesellschaft wurde die Brandwohnung stromlos geschaltet. Auf Grund des Brandes und des Rauchniederschlags ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird vom Einsatzleiter auf ca. 50000 Euro geschätzt.

