Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung in Wersten - Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. Januar 2025, 9.34 Uhr, Bruchhausenstraße, Wersten

Am Donnerstagmorgen erreichte die Feuerwehr die Meldung über einen Kellerbrand in Wersten. Die ersten Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich des Wohngebäudes fest und leiteten die Brandbekämpfung ein. Der Brand konnte schnell abgelöscht werden. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Gegen halb neun meldeten Anrufer am Donnerstagmorgen ein Brandereignis im Keller eines Wohngebäudes an der Bruchhausenstraße in Wersten. Umgehend alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, stellten diese eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich des Gebäudes fest. Sofort entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass der Einsatzleiter bereits nach 20 Minuten "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle der Feuerwehr melden konnte. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten sowie eine Entrauchung mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr.

Die Stadtwerke stellten die Strom- und Gasversorgung zum betroffenen Gebäude ab. Das Gebäude ist somit vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohnerin blieb unverletzt und kam zunächst bei Nachbarn unter.

Nach rund einer Stunde kehrten die letzten der 18 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell