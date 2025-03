Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen (ots)

Am Freitag, den 21.03.25, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Steinwaldstraße in Höhe Anwesen 108. Das Fahrzeug des Unfallgeschädigten stand dabei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung (Front zeigte in Richtung Waldstraße). Aus bislang ungeklärten Gründen touchierte ein unbekannter Fahrer mit seinem PKW, der aus der Fernstraße kommend in Richtung Waldstraße fuhr beim Vorbeifahren den zur Fahrbahn hin gelegenen Außenspiegel des PKW auf der Fahrerseite. Durch die Kollision brach das Spiegelglas aus dem Spiegelgehäuse heraus und das Blinkerglas splitterte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person und seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zum PKW und zum Unfallverursacher liegen keinerlei Hinweise vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

