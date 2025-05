Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Tankvorgang Handtasche aus Pkw entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.05.2025, gegen 16.25 Uhr, wurde während eines Tankvorganges einer 72-jährigen Frau deren Handtasche aus ihrem Pkw entwendet. Die 72-Jährige betankte an einer Tankstelle in der Brombacher Straße ihren Pkw, als ein unbekannter Täter an den unverschlossenen Pkw herantrat und die Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag, entwendete. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und fuhr dem Unbekannten hinterher, welcher in Richtung Hartmattenstraße flüchtete. In der Hartmattenstraße sprach der Zeuge den Unbekannten an, der daraufhin die Handtasche fallen ließ und in Richtung Brombacher Straße wegrannte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Handtasche konnte mit dem kompletten Inhalt der 72-Jährigen wieder zurückgegen werden.

