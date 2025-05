Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Rennradfahrer und Radfahrer - ein Schwerverletzter - ein Leichtverletzter

Am Donnerstag, 01.05.2025, gegen 13.30 Uhr, kam es auf einem Fuß- und Radweg zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Radfahrer. Ein 47-jähriger Rennradfahrer befuhr den Fuß- und Radweg entlang dem Fluss Wiese, als er nach der Unterführung der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte eine Fußgängergruppe linksseitig überholen wollte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 12-jährigen Radfahrer. Beide bremsten ihre Räder ab, konnten aber ein leichtes Touchieren nicht verhindern. In der Folge überschlug sich der 47-Jährige samt Rennrad und stürzte auf den asphaltierten Fuß- und Radweg. Mit schweren Verletzungen wurde der Rennradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 12-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrer trugen einen Schutzhelm.

