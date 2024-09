POL-HI: Bargeld aus Friseurgeschäft gestohlen

Hildesheim (ots) - Alfeld(bra); Am 15.09.2024, zwischen 00:20 Uhr und 13:00 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in einen Verkaufsstand/Anhänger des Alfelder Stadtfestes ein. Dabei wurde die Eingangstür aufgehebelt und der Innenraum durchwühlt. Erbeutet wurden diverse Messer, alkoholhaltige Getränke, Bargeld und Süßigkeiten. Der Verkaufsstand war zu der Zeit auf dem Seminarparkplatz in der Seminarstraße in ...

