Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Staufen/Neuenburg: Zwei tödliche Badeunfälle

Freiburg (ots)

Leider hat sich ein Fehler im Datum des Vorfalls in Staufen ergeben. Wir bitten das Büroversehen zu entschuldigen. Anbei die Korrigierte Meldung:

Am Samstagabend, 03.05.2025 gegen 20.40 Uhr wurde ein 53-jähriger Mann von einer Begleitperson vermißt gemeldet, nachdem er kurz zuvor in einem Baggersee in Steinenstadt schwimmen war.

Nachdem die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Neuenburg den Mann mit Hilfe einer Drohne im Wasser feststellen konnte, übernahmen Rettungstaucher der DLRG die Bergung aus drei Meter Tiefe. Für den 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Am Ufer konnte der Notarzt lediglich den Tod feststellen.

Bereits am Freitag, 02.05.2025, gegen 17.30 Uhr kam es im Stadtsee in Staufen zu einem Badeunfall, bei dem ein 45-jähriger Mann durch den See zu einer Insel schwamm und dort nach einem Sprung von der Insel ins Wasser nicht mehr aufgetaucht ist.

Nachdem ihm am See befindliche Passanten zur Hilfe eilten, ihn ans Ufer retten konnten und Reanimationsmaßnahmen eingeleitet hatten, wurden diese vom hinzugezogenen Notarzt und Rettungsdienst fortgeführt.

Einige Zeit später ist der Mann noch vor Ort verstorben.

------------- Ursprüngliche/Falsche Meldung:

Am Samstagabend, 03.05.2025 gegen 20.40 Uhr wurde ein 53-jähriger Mann von einer Begleitperson vermißt gemeldet, nachdem er kurz zuvor in einem Baggersee in Steinenstadt schwimmen war.

Nachdem die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Neuenburg den Mann mit Hilfe einer Drohne im Wasser feststellen konnte, übernahmen Rettungstaucher der DLRG die Bergung aus drei Meter Tiefe. Für den 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Am Ufer konnte der Notarzt lediglich den Tod feststellen.

Bereits gegen 17.30 Uhr kam es am Samstag im Stadtsee in Staufen zu einem Badeunfall, bei dem ein 45-jähriger Mann durch den See zu einer Insel schwamm und dort nach einem Sprung von der Insel ins Wasser nicht mehr aufgetaucht ist.

Nachdem ihm am See befindliche Passanten zur Hilfe eilten, ihn ans Ufer retten konnten und Reanimationsmaßnahmen eingeleitet hatten, wurden diese vom hinzugezogenen Notarzt und Rettungsdienst fortgeführt.

Einige Zeit später ist der Mann noch vor Ort verstorben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell