Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der BAB 8, Fahrtrichtung Luxemburg, zwischen der AS Rehlingen und der AS Merzig

Rehlingen-Siersburg (ots)

Am 01.02.2025 um 13:20h ereignete sich auf der BAB 8 kurz nach dem Rastplatz Niedmündung in Fahrtrichtung Luxemburg ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrzeuginsasse wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Die eingeklemmte Person wurde von Rettungskräften der Feuerwehr aus ihrem PKW befreit. Vier weitere Fahrzeuginsassen wurden durch die Kollision leicht verletzt. Zur Behandlung der Verletzten waren mehrere Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber Christoph 16 an der Unfallstelle. Die Verletzten wurden nach Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser abtransportiert. Die BAB 8, Fahrtrichtung Luxemburg, zwischen den Anschlussstellen Rehlingen und Merzig, musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde aufgrund sehr hohen Verkehrsaufkommens durch die Polizei gelenkt, bis Mitarbeiter der Autobahn GmbH die Sperr-und Ableitungsmaßnahmen übernahmen. Im Stau stehende Verkehrsteilnehmer, unmittelbar vor der Unfallstelle, sind hierbei auch zurückgeführt worden. Zur Klärung der Unfallursache ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Gutachter beauftragt worden, der an der Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei in die Spurensicherung einbezogen wurde. Aufgrund der Geschehnisse kam es im betroffenen Streckenabschnitt der Autobahn 8 und auch an den jeweiligen Anschlussstellen sowie im Raum Dillingen zu Staubildung und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell