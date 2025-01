Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt mit zwei Kleinkrafträdern im Bereich Nalbach/Saarwellingen

Nalbach/Saarwellingen (ots)

Am Donnerstag, den 30.01.2025, gegen 15:15 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Saarlouis zwei Kleinkrafträder (Motorroller) gemeldet, die im Bereich der Ortslage Nalbach ohne Kennzeichen geführt wurden. Die Örtlichkeit wurde durch ein Wach- und Streifendienstkommando der Polizeiinspektion Saarlouis aufgesucht. Die beiden Fahrzeuge konnten hierbei festgestellt werden, entzogen sich jedoch unmittelbar durch Flucht einer avisierten Verkehrskontrolle. Es kam in der Folge zu einer Verfolgungsfahrt durch die Ortslagen Nalbach und Saarwellingen. Hierbei missachteten die beiden männlichen Fahrer jegliche Anhaltesignale der Polizeikräfte und konnten schließlich in einem Wohngebiet in Saarwellingen flüchten. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt wurden möglicherweise unbeteiligte Verkehrsteilnehmer durch die rücksichtslose Fahrweise der Kleinkrafträder gefährdet. Anschließende Fahndungsmaßnahmen führten zum Auffinden eines der beiden Krafträder. Dieses wurde verlassen auf einem Feldweg zurückgelassen. Durch weitere Ermittlungen konnte der dazugehörige Fahrzeugführer, ein 16-jähriger Jugendlicher aus Saarlouis, ermittelt und schließlich festgestellt werden. Auch das zweite Kleinkraftrad konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt und der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 16-jähriger Jugendlicher aus Saarwellingen, ermittelt werden. Ein bei einem der beiden festgestellten Fahrzeugführer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amfetamin. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die beiden Kleinkrafträder wurden sichergestellt. Da beide Fahrzeuge augenscheinlich technische Manipulationen aufwiesen, wurden entsprechende Gutachten angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, wurde eingeleitet.

Zeugen der Verfolgungsfahrt, bzw. mögliche Geschädigte einer Gefährdung im Straßenverkehr, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010; Email: pi-saarlouis@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

