Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zimmerbrand in Dillingen

Dillingen (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Donnerstagmittag in der Schulgartenstraße bei einem Brandgeschehen im Einsatz. Gegen 12:17 Uhr ging der entsprechende Notruf bei der Leitstelle ein. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen die weitere Ausbreitung des Brandes in dem Wohnanwesen verhindern. Die Bewohner des brandbetroffenen Hauses konnten sich rechtzeitig selbständig in Sicherheit bringen. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand in einem Zimmer im 1. OG eines 24-jährigen Bewohners. Dieser kam zur medizinischen Behandlung und Überwachung in ein nahegelegenes Krankenhaus aufgrund von Kontakt mit Rauchgas. Weitere Anwohner einer separaten Wohnung des Hauses blieben unversehrt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch Fachleute der Polizei am morgigen Tage fortgesetzt. Nach vorläufigen Einschätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen mittleren, 5-stelligen Betrag in Euro.

