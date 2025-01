POL-SLS: Verdacht des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens in Dillingen

Dillingen (ots) - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Donnerstagmittag in der Schulgartenstraße bei einem Brandgeschehen im Einsatz. Gegen 12:17 Uhr ging der entsprechende Notruf bei der Leitstelle ein. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen die weitere Ausbreitung des Brandes in dem Wohnanwesen verhindern. Die Bewohner des brandbetroffenen Hauses konnten sich rechtzeitig selbständig in Sicherheit bringen. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand ...

