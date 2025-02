Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der BAB 8

Saarwellingen (ots)

Am Freitag, den 31.01.2025, beanzeigte eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizeiinspektion Saarlouis, dass sie gegen 15:10 Uhr auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg von einem anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sei. Konkret habe sich ein weißer Pickup der Marke VW ca. 800m vor der Anschlussstelle Nalbach ihr von hinten kommend angenähert. Der Fahrzeugführer des Pickup habe sie sowie vier weitere, bislang unbekannte Geschädigte abwechselnd links und rechts überholt. Das Fahrzeug sei in der Folge weiter in Fahrtrichtung Luxemburg geführt worden. Lediglich durch das überlegte Verhalten der geschädigten Verkehrsteilnehmer konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Ermittlungsansätze hinsichtlich des unbekannten Beschuldigten liegen vor, die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

Zeugen sowie mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010, Email: pi-saarlouis@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell