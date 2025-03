Polizei Köln

POL-K: 250331-4-LEV Mutmaßlicher Raser (24) in Leverkusen gestoppt - Polizei beschlagnahmt BMW, Mobiltelefon und Führerschein

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Wache Opladen haben am Samstagabend (29. März) einen mutmaßlichen Autoposer (24) in Leverkusen-Küppersteg aus dem Verkehr gezogen. Seinen BMW, sein Mobiltelefon sowie seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten noch an Ort und Stelle.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes gegen 21:30 Uhr den Autofahrer unter der Stelzenbrücke bei mehreren Fahrmanövern beobachtet. Der 24-Jährige soll dabei den BMW auf Geschwindigkeiten von über 100 km/h beschleunigt und danach abrupt abgebremst haben. Als die Ordnungsdienstkräfte daraufhin mit ihrem Einsatzwagen in seine Richtung fuhren, leitete der Fahrer eine Vollbremsung ein und flüchtete mit hohem Tempo über die Görrestraße.

Die Einsatzkräfte alarmierten daraufhin zügig die Polizei, gaben das Kennzeichen sowie eine Beschreibung des flüchtenden Wagens durch und brachten so eine Polizeistreife auf die Spur des BMW-Fahrers. Nur wenige Straßen weiter stoppten die Polizisten dann schließlich das Fahrzeug nach dem Missachten einer "roten" Ampel.

Der 24-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verantworten. (cw/al)

