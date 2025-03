Polizei Köln

POL-K: 250331-1-K/BAB Brennendes Fahrzeug auf der Bundesautobahn 1- Mutiger Autofahrer verhindert Schlimmeres

Köln (ots)

Am Sonntagnachmittag (30. März) ist auf der A1 in Fahrtrichtung Köln nahe der Anschlussstelle Wermelskirchen ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen konnte der Fahrer (52) das Fahrzeug, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, nicht abbremsen.

Ein couragierter Autofahrer brachte sein eigenes Fahrzeug vor den brennenden BMW, wodurch dieser zum Stillstand kam. Die Familie (Fahrer: 52, Beifahrerin: 40, Tochter: 19 und Sohn: 17) konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor es vollständig ausbrannte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn in Richtung Köln vorübergehend voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell