Polizei Köln

POL-K: 250328-3-K Raub auf Ebertplatz von polizeilicher Videobeobachtung aufgezeichnet - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Köln (ots)

Mit Hilfe der Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung haben Polizisten am Donnerstagabend (27. März) zwei Tatverdächtige (47, 49) nach einem Raub auf dem Ebertplatz identifiziert. Den 47-Jährigen, der bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist und ein Aufenthaltsverbot für den Ebertplatz hat, nahmen die Beamten in Gewahrsam.

Nachdem die polizeilichen Videobeobachter am Sonntagabend (23. März) die Aufzeichnungen eines Raubes auf einen Mann (50) auf dem Ebertplatz zwecks Fahndung in den internen polizeilichen Chat eingestellt hatten, erkannte ein Streifenteam die beiden abgebildeten Tatverdächtigen bei einer Kontrolle am Donnerstagabend wieder.

Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell