Polizei Köln

POL-K: 250328-1-K Einbruch in Kaufhaus - Vitrine aufgebrochen und Schmuck gestohlen

Köln (ots)

Bei einem Einbruch in ein Kaufhaus in der Kölner Innenstadt ist in der Nacht zu Freitag (28. März) eine Vitrine aufgebrochen und Schmuck entwendet worden. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nun dringend Zeugen.

Gegen 3 Uhr war zunächst der Alarm ausgelöst worden, nachdem die Einbrecher eine Fensterscheibe an dem Gebäude auf der Breite Straße eingeschlagen hatten. Anschließend sollen sie in der Schmuckabteilung eine Vitrine aufgebrochen und diverse Schmuckstücke gestohlen haben. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

