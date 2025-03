Polizei Köln

POL-K: 250327-2-K Einsatzkräfte nehmen mutmaßliche Drogendealer am Ebertplatz fest - ihnen werden 28 Taten zugeordnet

Köln (ots)

Nach intensiven Ermittlungen haben uniformierte Einsatzkräfte in der Innenstadt am Montag (24. März) und Dienstag (25. März) zwei mutmaßliche Drogendealer (19, 22) am Ebertplatz festgenommen. Die jungen Männer stehen im Verdacht in mindestens 28 Fällen gewebsmäßig mit Cannabis auf der Platzfläche oder den Bahnzwischenebenen gehandelt zu haben. Beiden Männern war die Ermittlungsgruppe (EG) "City" bereits seit mehreren Monaten auf der Spur.

In dieser Zeit soll der 19-jähirge Marokkaner für mindestens zehn Drogendeals verantwortlich gewesen sein. Der 22-jähirge Algerier muss sich nachweislich für 18 weitere Rauschgiftgeschäfte verantworten.

Immer wieder hatten die Polizeibeamtinnen und -beamte die Tatverdächtigen bei Drogengeschäften beobachtet, die Beteiligten anschließend gestellt und das Betäubungsmittel sowie Dealgeld sichergestellt. Ein Amtsrichter erließ auf Antrag der für die EG "City" zuständigen Staatsanwältin Untersuchungshaftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr gegen die mutmaßlichen Dealer. Am Montag hatten die Einsatzkräfte erst den Jüngeren der beiden auf dem Ebertplatz festgenommen. Einen Tag später dann den zweiten Beschuldigten. (cr/al)

