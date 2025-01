Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Möbel fliegen aus Fenster auf die Straße

Bremerhaven (ots)

Eine ungewöhnliche und nicht zu empfehlende Art, die Wohnung zu entrümpeln, wählten einige Personen am Donnerstag, 2. Januar, in Bremerhaven-Lehe. Gegen 14.15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass an der Kistnerstraße Möbel aus einem Fenster auf die Straße geworfen werden. Als die Beamten eintrafen, machte sogleich ein 52-Jähriger auf sich aufmerksam. Er sei gerade mit Bekannten dabei, seine Wohnung zu räumen. Dabei hätten sie Möbelstücke, die angeblich nicht mehr durch die Tür passten, aus einem Fenster im zweiten Stock geworfen. Nach Aussage des Bewohners hätten mehrere Personen die Situation abgesichert und aufgepasst, dass niemand durch die fallenden Gegenstände gefährdet wurde. Da keine strafbaren Handlungen erkennbar waren, die Entrümplung nunmehr beendet war und tatsächlich eine Gefährdung Dritter zu keinem Zeitpunkt bestand, war der Einsatz für die Polizei beendet. Dennoch erfolgt die dringende Empfehlung, auf diese - nicht ungefährliche - Art der Entsorgung zu verzichten. Stattdessen sollte eine Fachfirma hinzugezogen oder die Möbel in der Wohnung zerlegt und durch das Treppenhaus an die Straße gebracht werden.

