POL-Bremerhaven: Ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven hat am Neujahrsmorgen einen 27-Jährigen in Bremerhaven-Lehe wegen versuchten Totschlags festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten der Beschuldigte und sein 48 Jahre alter Bekannter in der Silvesternacht gemeinsam gefeiert. Nach einem Streit hatte der 27-Jährige zunächst die Wohnung des 48-Jährigen an der ...

