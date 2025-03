Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen 2025

Leichlingen (ots)

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Leichlingen kamen zahlreiche Mitglieder aller Einheiten, Gäste und Vertreter aus Politik und Verwaltung zusammen, um die Jahre 2023 und 2024 Revue passieren zu lassen.

Die Veranstaltung wurde durch den Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Andreas Hillecke, eröffnet. Bürgermeister Frank Steffes begrüßte die Anwesenden und dankte allen für ihren ehrenvollen Einsatz für die Leichlinger Bürgerinnen und Bürger. Frank Steffes blickte aus Sicht der Stadtverwaltung auf die Zukunft der Feuerwehr und hob die gute Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Feuerwehr hervor. Er erwähnte, dass allein in diesem Jahr ca. eine Millionen Euro in die Feuerwehr investiert werden, etwa zur Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagen und eines Löschgruppenfahrzeugs LF20 für den Löschzug Stadtmitte. Ebenfalls in diesem Jahr soll der noch analoge Einsatzstellenfunk dem digitalen Behördenfunk weichen, die Einsatzzentrale am Feuerwehrhaus Stadtmitte soll ebenfalls modernisiert werden, um auch zukünftig für kleine und große Katastrophen gewappnet zu sein.

Für den seit wenigen Monaten im Amt befindlichen hauptamtlichen Kreisbrandmeister Manuel Packhäuser war es die erste Jahreshauptversammlung bei der Feuerwehr Leichlingen. Um so wichtiger war es ihm, sich persönlich bei allen Vorzustellen und seinen Werdegang bis zur heutigen Position des Kreisbrandmeisters darzulegen. Als erster Brandschützer im Kreis setze er zukünftig alles daran, den hohen Standard des Brand- und Katastrophenschutzes im Kreis weiter zu verbessern.

Neuaufnahmen in die Feuerwehr

In die aktive Feuerwehr aufgenommen wurden: Benjamin Barkhof, Marc Oliver Drechsel, Yannis Dreimann, Gunna Emmerich, Björn Hoßbach, Dennis Krauß, Merle Landauer, Mathias Ludwig, Richard Müller, Tim Petzel, Christian Pick, Tim Pölcher, Stephanie Probst und Christian Smith.

In die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden: Max Denker, Moritz Ehmann, Michelle Guilbert, Lea Klesse und Matteo Schleicher.

Beförderungen

Zur Feuerwehrfrau / zum Feuerwehrmann wurden ernannt: Benjamin Barkhof, Gunna Emmerich, Manuel Hillecke, Björn Hoßbach, Matthias Jansen, Lennart Kohl, Dennis Krauß, Merle Landauer, Mathias Ludwig, Richard Müller, Tim Petzel, Christian Pick, Tim Pölcher und Stephanie Probst.

Zur Oberfeuerwehrfrau / zum Oberfeuerwehrmann: Ramona Manthey, Ben Pelke und Kevin Schwarz.

Zur Hauptfeuerwehrfrau / zum Hauptfeuerwehrmann: Andre Berger.

Nach erfolgreicher Teilnahme am Truppführer-Lehrgang wurden zur Unterbrandmeisterin / zum Unterbrandmeister ernannt: Christopher Brandenburg, Moritz Graver, Luca Heymann, Francis Köppen und Björn Moyzio.

Zur Brandmeisterin / zum Brandmeister wurden ernannt: Sebastian Fürst, Marc Graß, Tobias Manthey, Falk Strenger und Lutz Weinhardt. Alle haben zuvor den Gruppenführer-Lehrgang am Institut der Feuerwehr mit Erfolg absolviert.

Nach mehrjähriger Dienstzeit als Brandmeister wurden Jonathan Hagedorn und Lars Moskopp zum Oberbrandmeister befördert.

Zum Brandinspektor wurden,

Dominik Brandenburg, Mohammed El Yahyaoui und Robert Wieden befördert. Um diesen Dienstgrad zu erhalten, muss man am Institut der Feuerwehr den Zugführer-Lehrgang erfolgreich absolvieren.

Aufgrund seiner beruflich erfolgten Ausbildung wurde Tim Reitemeier zum Brandoberinspektor befördert.

Der aktuell noch kommissarisch stellvertretende Wehrleiter Gunther Wagner wurde nun nach erfolgreich absolvierten Lehrgang "Leiter einer Feuerwehr" zum Stadtbrandinspektor befördert.

Ernennungen

Zum Jugendfeuerwehr-Helfer:

Tim Blaschek, Paul Roskothen.

Zum Jugendfeuerwehr-Betreuer:

Moritz Graver, Daniel von Cramer.

In das PSNV-E-Team (Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte) wurden ernannt: Teamleiter: David Goossens Stellvertretende Teamleiter: Frank Domnisch, Oliver Henkels Teammitglieder: Arndt Dünweg, Andreas Hartwig

Ehrungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre Dienstzeit) wurden ausgezeichnet: Heiko Henkels, Maurice Pfennigsdorf, Sascha Polle.

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold (35 Jahre Dienstzeit): Andreas Breitenbach, Thomas Buchfeld, David Goossens, Frank Schwemmlein.

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold mit Kranz (50 Jahre Dienstzeit): Holger Böhm, Gerd Schröder.

Sonderauszeichnungen des Verbandes der Feuerwehren in NRW (VdF NRW)

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden in Silber ausgezeichnet: Klaus Berbecker, Ulrich Buntenbach, Peter Czychun, Michael Herling, Rainer Städgen.

Unter Standig-Ovations wurden die beiden Unterbrandmeister Holger Böhm (Löschzug 1) und Gerd Schröder (Löschzug 4) für die 50-jährige Mitgliedschaft in Gold ausgezeichnet.

Sonderauszeichnungen des Feuerwehr-Verbandes im Rheinisch-Bergischen Kreis

Für besondere Verdienste im Feuerwehrwesen wurden mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet: Stefan Meiner und Gunther Wagner

Weitere Berichte

Im Rahmen der Veranstaltung wurden ebenfalls Berichte über die Jugendfeuerwehr, den Ausbildungsstand sowie die Einsätze der vergangenen zwei Jahre vorgestellt. Besonders hervorzuheben ist die gestiegene Anzahl an weiblichen Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr.

Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr Leichlingen im Jahr 2024 344 Einsätze, bestehend aus 37 Brandeinsätzen, 222 Hilfeleistungen, 79 Fehlalarmen und 6 sonstigen Einsätzen.

Zukunftsausblick

Mit aktuell 170 aktiven Mitgliedern, 60 Jugendfeuerwehrmitgliedern und einer positiven Personalentwicklung blickt die Freiwillige Feuerwehr Leichlingen zuversichtlich in die Zukunft. Geplante Projekte beinhalten unter anderem eine Erneuerung der Ausstattung für die Jugendfeuerwehr sowie die weitere Verbesserung der Ausbildungsqualität.

