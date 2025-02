Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Gemeldeter Brand in Bankfiliale

Leichlingen (ots)

Die gesamte Feuerwehr Leichlingen, wurde mit ihren 4 Löschzügen, kurz nach halb 9 am Morgen zum Brückerfeld gerufen.

Dort sollte dichter Qualm aus der ehemaligen Bankfiliale kommen, hieß es vom Notruf meldenden. Die ersten schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten allerdings rasch Entwarnung geben. Es brannte nicht.

Servicetechniker begannen am Morgen mit Rückbauarbeiten in der Filiale und vermutlich durch einen technischen Defekt, löste die Vernebelungsanlage aus. Die Räumlichkeiten werden dabei so stark vernebelt, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht. Diese Anlagen sollen in erster Linie dazu helfen, dass die Polizei mögliche Ganoven und Gauner vor Ort stellen können. In diesem Fall vernebelte allerdings die Anlage nicht nur die Bankfiliale, sondern teilweise auch den anliegenden Drogeriemarkt und den davor liegenden Markplatz.

Die Feuerwehr unterstützte die Servicetechniker vor Ort mit Belüftungsgeräten und konnte nach ca. 1 Stunde den Einsatz beenden.

