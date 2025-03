Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Randalierer greift Polizeibeamte an

Achern (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Glasmacherstraße zu einem Polizeieinsatz und damit einhergehenden tätlichen Angriff und Widerstandshandlungen durch einen 31-Jährigen. Gegen 15:45 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine männliche Person Steine auf Passanten werfe. Die eingesetzten Kräfte konnten den stark alkoholisierten Steinewerfer ausfindig machen und waren im Begriff ihm seine Handlungen zu unterbinden. Dieser bespuckte in der Folge eine Polizeibeamtin, woraufhin ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Hiergegen widersetzte sich der Mann, konnte aber dennoch durch die eingesetzten Kräfte dingfest gemacht werden. Nach aktuellem Stand wurde hierbei niemand verletzt. Der 31-Jährige wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht. Nun muss er sich wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell