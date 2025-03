Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Ein Zeuge meldete am Montag gegen 0:30 Uhr einen auf der B28 zwischen Appenweier und Königsberger Straße in Schlangenlinien fahrenden Mercedes-Lenker. Auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße konnte der Fahrzeuglenker daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Der zunehmend aggressive Mann weigerte sich mehrfach aus dem Auto auszusteigen, sodass er letztlich unter Zwang aus dem Wagen geholt werden musste. Hierbei leistete er massiven Widerstand und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. In Folge wurde der 49-Jährige vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Kehl gebracht. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/ph

