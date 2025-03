Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall in der Niedereichstraße, Polizei sucht nach Zeugen

Kehl (ots)

Am Donnerstagnachmittag soll es in der Niedereichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem unbekannten E-Scooter-Fahrer gekommen sein. Gegen 14:30 Uhr soll der junge E-Scooter-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb der 48-jährige Autofahrer nach rechts ausweichen musste. Dies hatte zur Folge, dass er mit seinem Peugeot in eine Parkplatzsperre/-bügel rechtsseitig der Fahrbahn fuhr. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 8.000 Euro geschätzt. Der junge Unbekannte soll zunächst stehen geblieben sein, anschließend aber weggefahren sein. Die Polizei Kehl bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer im genannten Zeitraum etwas zum Unfallverursacher beobachtet hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl zu melden. /lk

