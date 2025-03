POL-OG: Meißenheim, L118 - Uneinig, Polizei sucht nach Zeugen

Lichtenau/Scherzheim (ots) - Am Freitagabend geriet in der Unzhurster Straße, vermutlich auf Grund eines technischen Defekt, eine Heizungsanlage im Kellergeschoss in Brand. Die Feuerwehr Lichtenau, unterstützt durch die Drehleiter der Feuerwehr Rheinmünster, konnten den Brand schnell löschen. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Verletzt ...

