Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau-Linx - Wohnungsbrand!

Offenburg (ots)

Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Umständen kam es am Sonntag gegen 12.00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße zu einem Brandausbruch. Durch das beherzte und schnelle Einschreiten der Wehren aus Rheinau und Kehl konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden. Eine Bewohnerin erlitt vermutlich aufgrund einer Rauchgasintoxikation leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen.

