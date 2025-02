POL-OG: Appenweier, B28 - Auffahrunfall auf der B28, Polizei sucht nach Zeugen

Achern (ots) - Am Donnerstagmittag sollen Unbekannte in der Straße "Julius-Hirsch-Platz" in eine dortige Wohnung eingebrochen sein. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter gegen 11:15 Uhr in die Wohnung ein. Dies konnte durch einen Bewegungsmelder festgestellt werden, welcher um diese Uhrzeit auslöste. Dem Einbrecher gelang mit erbeutetem Bargeld die Flucht. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen. /lk Rückfragen bitte an: ...

