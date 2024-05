Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Kleinstunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Bahndamm" in Ettenheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein VW-Fahrer sowie eine Mercedes-Lenkerin den Kurvenbereich des Parkplatzes in gegengesetzter Richtung. Hierbei streiften sich die beiden Fahrzeuge jeweils am Fahrzeugheck, hinten links. Es entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nicht abschließend geklärt. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter 07822 44695-0 zu melden. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell