POL-OG: Meißenheim, A5 - A5 in Richtung Karlsruhe nach Unfall blockiert -Nachtragsmeldung-

Die Fahrspuren der A5 in Richtung Karlsruhe sind nach dem Unfall am Freitagmittag seit wenigen Minuten wieder freigegeben. Ursächlich für die Staubildung war ein sich kurz nach 12 Uhr zugetragener Auffahrunfall. Eine Renault-Fahrerin ist hierbei in das Heck eines Seat gekracht, dessen Fahrer aufgrund eines sich auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstandes abbremsen musste. Durch den heftigen Aufprall wurden sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin im Twingo, als auch der Fahrer des Seat schwer verletzt. Zwei Mitfahrer im Seat trugen ebenfalls teils schwere Verletzungen davon. Zur Landung eines Rettungshubschraubers und zum Abtransport der Verletzten mussten auch gegen 13 Uhr die Fahrstreifen in Richtung Süden für mehrere Minuten gesperrt werden. Neben dem Rettungshubschrauber waren mehrere Notärzte und Rettungswagen im Einsatz. Ferner unterstützten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Maßnahmen an er Unfallstelle. Die beiden stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung vom 31.05.2024, 12:53 Uhr

Meißenheim, A5 - A5 in Richtung Karlsruhe nach Unfall blockiert

Die A5 ist derzeit in Höhe des Flugplatzes Lahr nach einem Unfall in Richtung Karlsruhe komplett blockiert. Der Verkehr hat sich bereits über mehrere Kilometer bis etwa zur Autobahnraststätte Mahlberg-Ost angestaut. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei sind an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber ist angefordert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften mehrere Personen verletzt worden sein. Eine Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Lahr wird vorbereitet. Über den Unfallhergang liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Informationen vor.

