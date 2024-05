Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, A5 - A5 in Richtung Karlsruhe nach Unfall blockiert

Meißenheim (ots)

Die A5 ist derzeit in Höhe des Flugplatzes Lahr nach einem Unfall in Richtung Karlsruhe komplett blockiert. Der Verkehr hat sich bereits über mehrere Kilometer bis etwa zur Autobahnraststätte Mahlberg-Ost angestaut. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei sind an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber ist angefordert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften mehrere Personen verletzt worden sein. Eine Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Lahr wird vorbereitet. Über den Unfallhergang liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Informationen vor.

/wo

