POL-OG: Achern - Ermittlungen laufen

Achern (ots)

Ein Spaziergänger hat in den heutigen Freitagmorgenstunden zwei erhängte Personen im Bereich eines Modellflugplatzes aufgefunden. Bei den zwischenzeitlich identifizierten Leichname handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Nach ersten Untersuchungen von Kriminaltechnikern am Fundort liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf eine Fremdeinwirkung vor. Vielmehr lassen die ersten Erkenntnisse auf suizidale Absichten der Erhängten schließen. Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei dauern an.

